Champions League, Lipsia-Atletico Madrid 2-1: Schick entra nel finale. Rimandato il rientro a Roma

Rimandato il ritorno di Schick a Roma. Il Lipsia, infatti, vince 2-1 contro l’Atletico Madrid e vola in semifinale di Champions League (la seconda in carriera per l’attaccante ceco) dove affronterà il Psg, qualificatosi ieri battendo l’Atalanta. Patrick è partito dalla panchina con il tecnico che gli ha preferito Poulsen dal primo minuto, salvo poi entrare negli ultimi minuti (ottantaduesimo) e festeggiare il gol vittoria di Adams.

Dunque futuro ancora tutto da decifrare per Schick, con il Lipsia che per ora ha deciso di non riscattarlo ai 29 milioni pattuiti al momento del prestito e per questo, una volta terminata l’avventura europea, rientrerà a Roma dove sarà solo di passaggio. I giallorossi proveranno a venderlo nuovamente con diversi club, come Bayer Leverkusen ed Hertha Berlino, che hanno già dimostrato interesse per il giocatore.