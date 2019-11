Champions League, l’Inter si fa rimontare dal Dortmund. Pari tra Napoli e Salisburgo

Turno di Champions League amaro per l’Inter. I nerazzurri, avanti di due gol nel primo tempo grazie a Lautaro Martinez e Vecino, si fanno rimontare nella ripresa dal Borussia Dortmund con Hakimi (doppietta) e Brandt. Una battuta d’arresto pesante per gli uomini di Conte, che scalano in terza posizione nel girone rimanendo a quota 4. Il Napoli invece, non riesce a riscattare la sconfitta di campionato contro la Roma. La squadra di Ancelotti non va oltre l’1-1 contro il Salisburgo. Gli austriaci trovano inizialmente il vantaggio con il rigore trasformato da Haaland, prima che Lozano ristabilisca la parità. Partenopei che rimangono secondi nel girone alle spalle del Liverpool campione in carica.