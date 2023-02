Champions League Femminile, Roma ai quarti contro il Barcellona: andata il 21 marzo

La Roma Femminile pesca il Barcellona. L'urna di Nyon non è stata di certo benevola per le ragazze di Spugna che, alla loro prima partecipazione in Champions League, ai quarti di finale affronterà la vincitrice dell'edizione 2020/21. L'andata si giocherà all'Olimpico il 21 o il 22marzo mentre il ritorno si giocherà in Spagna il 29 o il 30 dello stesso mese. Dopo aver superato il girone con Slavia Praga, Sankt Polten e Wolfsburg, le giallorosse se la vedranno con la corazzata capitanata da Alexia Putellas.