Champions Femminile all’Olimpico, il 21 marzo Roma-Barcellona gratis per gli abbonati

Sale già la febbre per il primo storico match della Roma femminile allo Stadio Olimpico. L'appuntamento è per il 21 marzo alle ore 21 per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. "Con una sola voce", è lo slogan che accompagnerà il percorso di avvicinamento delle ragazze di Spugna a questa supersfida. Una serata che il club giallorosso vuole rendere indimenticabile riempiendo il più possibile lo stadio: per questo i biglietti per Roma-Barcellona saranno gratuiti per tutti gli abbonati Serie A o Coppe. Chi invece non è in possesso della tessera, potrà acquistare i tagliandi per la sfida di Champions a soli 5 euro. A breve verrà aperta la vendita. Il ritorno è invece previsto per il 29 marzo alle ore 18.45 in Spagna.