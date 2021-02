Champions, Europa League e Conference: a Sky i diritti per il 2021-2024

Sky si assicura Champions League, Europa League e Conference League per il triennio 2021-24. Come si legge sul sito di Sky Sport, infatti, la piattaforma satellitare ha acquisito i diritti di 121 delle 137 partite della Champions League e di tutte le 282 partite dell’Europa League, oltre ai diritti della nuova competizione Europa Conference League. Un totale di 403 partite che saranno visibili su Sky e anche in streaming su Now Tv. Confermata per la stagione in corso la trasmissione di tutte le partite di Champions ed Europa League. La grande novità è quella della Conference League, la terza competizione europea che vedrà la sua prima edizione dalla prossima stagione 2021/22. Si accederà soltanto con i preliminari e la vincente guadagnerà un posto alla successiva Europa League (a meno che non sia già qualificata per la Champions tramite piazzamento nel rispettivo campionato d’appartenenza). Al torneo parteciperanno in tutto 184 squadre, di cui almeno una da ognuna delle 55 federazioni, oltre a 46 formazioni che proseguiranno in questo torneo dopo le eliminazioni da Champions ed Europa League.

Per la Serie A si qualificheranno ai playoff della Conference League la sesta classificata, se la squadra vincitrice della Coppa Italia si classificherà dal settimo posto in giù, e la settima se la squadra vincitrice della Coppa Italia finirà sesta o avrà già ottenuto la qualificazione a Champions o Europa League. La prima finale è in programma il 22 maggio 2022 a Tirana. “Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto – ha detto Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky -. I nostri abbonati potranno ancora vivere per i prossimi 3 anni le sfide tra le più grandi squadre europee, con i migliori campioni in campo a contendersi i trofei più ambiti. Sky continuerà quindi a raccontare il calcio ai massimi livelli in termini di qualità e di prestigio, con l’inconfondibile mix di passione, competenza e innovazione tanto apprezzato da chi ci sceglie ogni giorno”.