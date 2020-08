Cetin, saluto con gaffe: “AC Roma, il mio non è un addio. Tornerò più preparato e ambizioso” – FOTO

Mert Cetin, dopo l’ufficialità del prestito all’Hellas Verona, ha voluto salutare con un ‘arrivederci’ il mondo Roma. Il centrale turco, da come dichiara sul suo profilo Twitter, sostiene di voler tornare più forte dopo l’esperienza in gialloblù, che durerà fino al 30 giugno 2021. Nelle sue parole di buon auspicio, però, la doppia gaffe: il turco ha chiamato il club giallorosso AC Roma per ben due volte, facendo presupporre che non si tratti di una semplice svista, ma di un errore di fondo vero e proprio. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Con questo messaggio vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso nonostante le tante difficoltà. Questo non è un addio ma è un primo passo verso l’arrivederci. Vorrei ringraziare il team dell’AC Roma e tutti i meravigliosi fan che conoscono la mia storia e mi hanno sempre sostenuto. Durante questo periodo che mi vedrà lontano dalla squadra, potrete essere sicuri che avrò una stagione di successo e così potrò tornare da voi più preparato, più forte, ambizioso e con la voglia di vincere. A coloro che mi sono stati vicino come management e il team tecnico dell’AC Roma, i miei cari compagni di squadra e i sostenitori della grande Roma tutto il mio affetto”