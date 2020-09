Cetin: “Ringrazio il Verona per la fiducia, mi sento sempre più gialloblù” – FOTO

Mert Cetin, rientrato nello scambio con il Verona per arrivare a Kumbulla, ha salutato la Roma attraverso un post su Instagram. Il difensore turco incontrerà la sua ex squadra direttamente domani sera, nella prima di campionato al Bentegodi. Queste le parole di Cetin: “Passano i giorni, siamo arrivati alla vigilia della prima giornata di campionato e mi sento sempre più gialloblu. Ringrazio l’Hellas Verona per la fiducia che fino dall’inizio e ancora di più negli ultimi giorni ha dimostrato nei miei confronti. Una stima e considerazione che per me è motivo di orgoglio e di grande stimolo. Voglio dimostrare di essere all’altezza di questa grande opportunità che mi è stata data e voglio conquistarmi sul campo la stima di questa piazza e dei suoi ‘tifosi’. Dai Verona!”.