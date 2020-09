Cetin: “Alla Roma sono migliorato. Il Verona mi voleva già a ottobre”

Mert Cetin, difensore di proprietà della Roma ma appena passato in prestito al Verona, ha parlato all’agenzia di stampa turca DHA. Argomenti delle sue dichiarazioni: l’esperienza in giallorosso, il trasferimento in Veneto e la voglia di rimanere in Serie A nonostante le sirene dei top club della Super Lig. Queste le sue parole: “Besiktas, Fenerbahçe e Galatasaray sono grandi club. Sono orgoglioso che mi vogliano ma ora desidero continuare la mia carriera in Serie A. Quest’anno penso di essere migliorato. Anche allenandomi con calciatori importanti come Dzeko, Under e Perotti è servito. Ho scelto il Verona perché voglio giocare, è ora di mostrare le mie qualità“. In particolare, sul passaggio in gialloblù svela: “Dopo la partita contro il Milan, i dirigenti del Verona hanno trasmesso il loro interesse alla Roma. Mi volevano già durante la pausa, ma sono rimasto a Roma pensando che avrei giocato più partite. Dopo la pandemia non ho trovato molto spazio, così alla fine del campionato ho deciso di andare al Verona, su richiesta dell’allenatore e della società”.