Cessione Roma, Jeffrey Mallett interessato al club: è stato COO Yahoo

“Voglio lasciare la Roma in mani solide” aveva detto Pallotta qualche tempo fa in un’intervista al sito giallorosso e dopo lo stop della trattativa con Friedkin sono diversi i nomi emersi per il futuro del club. Di oggi, come riporta Teleradiostereo, l’interesse dell’imprenditore canadese Jeffrey Mallett, classe 1964 e con un passato da COO di Yahoo. Co-proprietario della squadra di baseball San Francisco Giants e presidente della società di MLS Vancouver Whitecaps (dove la carica di CEO è ricoperta daMark Pannes, dirigente della Romadal 2011 al 2016). Nel 2009 fa il suo sbarco anche nel calcio inglese diventando uno dei principali investitori del Derby County.

L’esperienza nello sport, però, non finisce qua. Insieme all’ex stella NBA, Steve Nash, è diventato il co-fondatore della WPS (Women’s Professional Soccer), ovvero il massimo campionato femminile di calcio in America.