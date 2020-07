Cessione Roma, Micky Arison il nuovo nome per Pallotta: è il proprietario dei Miami Heat

Micky Arison è il nome nuovo per la cessione della Roma. James Pallotta sta proseguendo nella ricerca di potenziali acquirenti per uscire dal club e l’ultimo ad avvicinarsi al dossier giallorosso – riporta la trasmissione “Te la do io Tokyo” su Centro Suono Sport – è il proprietario dei Miami Heat, una franchigia NBA con cui ha vinto tre titoli nel 2006, nel 2012 e 2013 (con tre campioni come Wade, LeBron James e Chris Bosh), di cui però ha affidato la gestione al general manager Pat Riley. Arison è però soprattutto il presidente della più grande compagnia al mondo di navi da crociera, la Carnival Corporation, che ha ereditato dal padre. Ha contribuito all’espansione della flotta che inizialmente aveva solo una nave e ora ne ha più di cento.

Il patrimonio di Micky Arison

Arison è nato a Tel Aviv ma è naturalizzato americano. Il suo patrimonio è di 5.8 miliardi di dollari e Forbes lo inserisce al 357esimo posto nella classifica degli uomini più ricchi al mondo (Friedkin è 555esimo con un patrimonio di 4.1 miliardi di dollari). Ha 71 anni e risiede a Bal Harbour, in Florida. È sposato e ha due figli.