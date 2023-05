Cessione Roma, giugno mese decisivo: tutto passa dalla Champions e dal nuovo stadio

Giugno potrebbe essere il mese decisivo per l'eventuale cessione della Roma da parte dei Friedkin. La notizia gira ormai da un po' di tempo insieme al nome del possibile acquirente, Raffaello Follieri. Secondo quanto riporta Milano Finanza, affinché quest'operazione si concretizzi sono necessarie alcune condizioni. Tutto dipende dall'effettiva volontà dell'imprenditore statunitense di cedere la società. Decisione che ruota attorno a due questioni: la costruzione dello stadio e la qualificazione in Champions League. Nel caso in cui il progetto di Pietralata venga approvato, infatti, difficilmente i Friedkin decideranno di lasciare le redini del club. Inoltre, la qualificazione nella prestigiosa Coppa porterebbe introiti importanti che spingerebbero gli statunitensi a rimanere al timone. Di conseguenza, non è difficile ipotizzare che le eventuali trattative verranno avviate solamente a campionato concluso. Follieri si è già reso disponibile all'acquisto, anche nel caso in cui l'inter per la costruzione dello stadio non dovesse andare in porto. Le trattative vanno avanti (si parla di due incontri, uno a marzo e uno a dicembre) , l'offerta sul piatto è di circa 750 milioni, mentre la richiesta è di un miliardo.