Cerezo (pres. Atletico Madrid): “Non credo che Morata andrà in Italia”

Enrique Cerezo, presidente dell'Altetico Madrid, spegne le voci su un possibile trasferimento in Serie A di Alvaro Morata: "Non abbiamo notizie sulla situazione futura di Morata ma mi sorprende. Non credo che andrà in Italia". Queste le sue parole rilasciate all'emittente radiofonica spagnola COPE. L'attaccante ex Juventus, accostato insistentemente anche alla Roma, sembra essere molto vicino al Milan che avrebbe offerto un contratto da circa 4 milioni a stagione. Il numero uno dei colchoneros però smentisce tutto come fatto anche qualche settimana fa: "Quando un giocatore firma un contratto significa che saremo sicuri che giocherà nell'Atletico Madrid. Non capisco perché mi vengano fatte certe domande quando ha firmato un contratto".