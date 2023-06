Cerezo (pres. Atletico Madrid): “Morata resta, ha firmato un contratto”

Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, è intervenuto ai microfoni di Onda Madrid per fare il punto sul calciomercato dei Colchoneros. Tra gli argomenti trattati anche il futuro Alvaro Morata recentemente accostato alla Roma: "Quando un giocatore firma un contratto significa che saremo sicuri che giocherà nell'Atletico Madrid. Non capisco perché mi vengano fatte certe domande quando ha firmato un contratto...". Queste le parole di Cerezo che, per il momento, chiude dunque le porte ad un possibile arrivo nella Capitale dell'ex attaccante della Juventus.