La Roma non ha ancora trovato un sostituito per il ruolo di amministratore delegato dopo le dimissioni di Lina Souloukou arrivate durante la burrasca che ha portato all'esonero di De Rossi e alla chiamata di Ivan Juric. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l'erede della dirigente greca potrebbe essere Claudio Fenucci. Si tratterebbe di un ritorno per quello che è l'attuale ad del Bologna, uno degli artefici dell'incredibile qualificazione in Champions nella scorsa stagione. Il dirigente è stato, infatti, all'interno dell'organigramma societario dall'ottobre del 2011 al novembre del 2014 e conosce molto bene la piazza giallorossa.