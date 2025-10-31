Ceo Roma, Friedkin punta Balata. Ecco chi è l’ex presidente della Serie B

La caccia al Ceo della Roma è ancora aperta, una posizione rimasta scoperta da ormai un anno quando Lina Souloukou ha presentato le dimissioni qualche giorno dopo l'esonero di Daniele De Rossi. Dopo aver scartato Antonello (ex Inter) e Perrelli (Sky) il nuovo nome è quello di Mauro Balata. Classe 1963 è un avvocato e noto dirigente sportivo italiano. Nel 1990 ha partecipato al concorso per entrare a far parte della Procura Federale della FIGC, iniziando così un lungo percorso all’interno delle istituzioni calcistiche italiane. Da allora ha seguito da vicino le principali vicende che hanno interessato il mondo del calcio, ricoprendo anche il ruolo di Procuratore Federale Interregionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Al di fuori dell’ambito calcistico, ha presieduto la Commissione Procuratori della Federazione Italiana Pallacanestro dal 2004 al 2008. È inoltre membro della commissione d’esame per la cattedra di Diritto Costituzionale Comparato dell’Università degli Studi di Siena, diretta dal professor Roberto Borrello, e fa parte del consiglio scientifico del MasterSport dell’Università degli Studi di Parma. A giugno ha ricevuto l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana