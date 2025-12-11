Celtic-Roma, le formazioni ufficiali di Nancy e Gasperini

La Roma, dopo la brutta sconfitta di Cagliari, è pronta a scendere in campo in una delle partite più suggestive che questa Europa League possa offrire. I giallorossi, guidati da Gasperini, saranno di scena al Celtic-Park, dove affronteranno un Celtic in crisi, affamato di punti. In vista di questa sfida, il tecnico piemontese ha deciso di puntare su Pisilli a centrocampo e di riproporre Rensch sull'out di sinistra. In attacco si rivede Ferguson dal primo minuto, che agirà da prima punta davanti al duo El Shaarawy-Soulé. Ecco le formazioni ufficiali.
Le scelte dei due allenatori
CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang.A disp.: McCowan, Kenny, Balikwisha, Donovan, Iheanacho, Murray, Ralston, Sinisalo, Forrest. All. Wilfried Nancy
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.A disp.: Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Wesley, Angelino, Cristante, Koné, Tsimikas, Bailey Pellegrini, Dybala. All. Gian Piero Gasperini
