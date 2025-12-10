Celtic-Roma, i cimeli giallorossi allo stadio: e spunta anche la maglia di Totti…

GLASGOW - Celtic Park si prepara ad accogliere per la seconda volta i giallorossi, la prima in una gara ufficiale. Due i precedenti tra la Roma e gli scozzesi: nel 1997 l’amichevole vinta dal Celtic 1-0, decisiva l’autorete di Aldair. Poi nel 2004 a Toronto, in quel caso una vittoria grazie alla rete di Totti. E proprio dei cimeli legati a Francesco sono presenti nell’impianto di Glasgow. Nel museo c’è la maglia della stagione 2001/2002 e gli scarpini della leggenda giallorossa (color oro) in mezzo ai trofei vinti dal Celtic. Un riconoscimento importante per Totti in uno degli stadi più importanti e caldi del mondo. In un’altra bacheca la divisa del 97/98 di Luigi Di Biagio indossata dall’ex centrocampista in occasione dell’amichevole. Domani ci sarà il tutto esaurito per il primo incontro ufficiale tra Celtic e Roma.