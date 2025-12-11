Celtic-Roma, dal meeting point alle indicazioni per lo stadio: tutte le info

GLASGOW Saranno poco più di 2000 i tifosi della Roma che oggi coloreranno di giallorosso il Celtic Park. Una trasferta non semplice quella di Glasgow a causa dei prezzi altissimi dei voli per raggiungere la città scozzese e in molti hanno preferito fare degli scali: Londra, Manchester ma anche Amsterdam e Francoforte. Il meeting point è situato presso la zona centrale di Merchant City, precisamente a Merchant Square. I tifosi potranno facilmente raggiungere lo stadio a piedi in circa 45 minuti. In alternativa gli autobus da prendere sono il 2, 61 e 240. La fermata della metropolitana più vicina al Celtic Park è Dalmarnock, dalla stazione i tifosi dovranno fare 15 minuti a piedi. Il settore ospiti è situato presso i settori 118-119-120, Ingresso dai tornelli T62-65, T66-67. Sarà possibile accedere allo Stadio a partire da un'ora e mezza prima del calcio d’inizio, 18.30 ora locale. Il settore riservato ai possessori di biglietto di Tribuna per i tifosi giallorossi è il FS7, South Stand (T72-75). Non sarà ammesso in alcun modo l’accesso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello stadio. La polizia locale fa sapere che è reato cercare di entrare o trovarsi all'interno dello stadio sotto l'effetto dell'alcol. All'interno dello stadio non è consentito fumare, compreso l'uso di sigarette elettroniche.