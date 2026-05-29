L'intenzione della Roma è quella di rinnovare il contratto di Celik. Il turco ha il contratto in scadenza a giugno 2026, ma l'ottimo rapporto con Gasperini agevola e non poco i discorsi per il prolungamento. Secondo quanto riportato da Il Messaggero la distanza tra domanda e offerta è di 600mila euro e filtra ottimismo per arrivare alla fumata bianca. Non appena sarà ufficiale l'arrivo di Tony D'Amico, le parti si metteranno a tavolino per parlare del rinnovo. In ballo anche quelli di Pellegrini e Dybala che aspettano una chiamata del club, ma salvo imprevisti firmeranno il prolungamento. Gasp vuole ripartire dal blocco dei suoi fedelissimi per la prossima stagione che rivedrà la Roma finalmente protagonista in Champions League.