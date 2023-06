Celik: “Ho passato una stagione indimenticabile. Ci vediamo il prossimo anno”

Il terzino turco di proprietà della Roma, Zeki Celik, ha appena terminato il suo primo anno con la casacca giallorossa. Si è trattata di una stagione caratterizzata da molti alti e bassi, in cui il terzino non ha mai impressionato più di tanto e, anzi, molto spesso è stavo visto come un giocatore anonimo, in entrambe le fasi di attacco e difesa. Su Instagram, ha voluto comunque salutare i suoi tifosi per l'apporto costante dato in ogni momento: "Giocare in Serie A, finale in Europa, l'occasione di lavorare con Mourinho, lo spirito di squadra e l'amore per il club. Ho passato un anno indimenticabile in questa città unica. Grazie ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto incondizionatamente per tutta la stagione. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione". Per il turco, arrivato nello scorso mercato estivo, il futuro resta, però, comunque incerto. Pinto potrebbe decidere di investire sulle corsie esterne dove la Roma non ha brillato particolarmente in questa stagione e Celik rischia di perdere il posto, se non rimanendo come comprimario.