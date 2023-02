Celik: “Grato alla Roma che aiuta i terremotati della Turchia e della Siria”

"Grato al mio club per sostenere questa campagna. I nostri cuori battono all'unisono con la popolazione colpita dal terremoto" ha scritto Zeki Celik sui social in riferimento all'iniziativa della Roma che si è schierata al fianco dei terremotati della Turchia e della Siria sostenendo la campagna di donazioni messa in piedi dall'Unicef.