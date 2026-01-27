Celik-Bartesaghi, Open Var spegne le polemiche sul rigore: “È chiaro e codificato”

Nell'ultimo episodio di Open Var, Federica Zille insieme al componente del CAN Dino Tommasi, hanno affrontato tutti gli episodi arbitrali legati all'ultima giornata di campionato. Un focus in particolare è stato fatto anche sul calcio di rigore concesso alla Roma per fallo di mano di Bartesaghi, contestato nel post partita da Maignan e compagni. Per Tommasi però non ci sono dubbi: "Bartesaghi è in ritardo. Prova ad andare a chiudere ma il braccio è molto largo. Fa se stesso più grande. Questo è un rigore codificato altrimenti dovremmo tornare indietro di 30 anni quando si puniva solamente la volontarietà del fallo di mano". Queste le prime parole di Tommasi che ha proseguito: "Oggi questo è un rigore chiaro, lapalissiano. Il braccio è largo. La punibilità è evidente". Poi una valutazione sulla prestazione dell'arbitro Colombo: "Ha arbitrato molto bene una gara molto complessa storicamente. Ha arbitrato con serenità e personalità con una linea tecnica ottimale. Gli episodi in area li ha gestiti molto bene. Ha fatto una prestazione di qualità".Nessun commento invece sul secondo tocco di mano in area del Milan: quello di Pulisic sul cross di Wesley.