Celebrity Hunted, ufficiale la presenza di Totti: in onda su Amazon Prime Video nel 2020 – FOTO

Amazon Prime Video annuncia la prima serie non-fiction italiana Amazon Original Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, un real-life thriller in sei episodi in cui le celebrità dovranno scappare da un team di “cacciatori” esperti. Lo show unisce otto personaggi famosi italiani tra cui il calciatore Francesco Totti, l’artista Fedez, lo YouTuber Luis Sal, l’attore Claudio Santamaria insieme alla giornalista e scrittrice Francesca Barra, il celebre presentatore Costantino della Gherardesca (Pechino Express), e gli attori Diana Del Bufalo (Che Dio ci aiuti, C’era una volta Studio Uno) e Cristiano Caccamo (Questo è il mio paese, Puoi baciare lo sposo). Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è prodotta da EndemolShine Italy e sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in più di 200 paesi nel 2020.