Cecchi Gori: “Zaniolo e Pellegrini sono bravi ma non fanno la differenza”

L'ex patron viola è tornato a parlare di calcio, in particolare della Roma di Mourinho e del passaggio di Batistuta nella Capitale, del quale lui stesso è stato parte integrante

"Quelli buoni non li avrei venduti. Soprattutto se poi per sostituirli prendi più giocatori che magari qualitativamente ne fanno uno solo di quelli buoni. Vlahovic e Chiesa non li avrei venduti per prendere più giocatori. Perché economicamente hanno lo stesso peso. Zaniolo e Pellegrini sono bravi ma ancora non fanno la differenza".