Cataldi: “Vinta una partita sporca. Al fischio finale ho pianto, ero nervoso”

Le parole del centrocampista biancoceleste: "Dopo la partita contro la Salernitana ho pensato solo a questa. Il pre partita è stato complicato"

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine del derby. Il capitano odierno dei biancocelesti si è soffermato sul match dell'Olimpico ma anche sulla preparazione alla gara.

Sulla preparazione al derby "La partita per me è stata la cosa più facile, dopo la partita contro la Salernitana ho pensato solo a questa. È una cosa brutta ma è così, per me questa partita è tutto. Non riuscivo a dormire, ho mangiato poco, faccio questa partita da quando ho 12 anni. Il pre partita è stato complicato".

Sulla gara contro la Roma. "Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che sappiamo gioca aggressiva, sapevamo che era difficile e che si poteva decidere da palla inattiva. Abbiamo vinto una partita sporca, abbiamo vinto un derby da derby. Gli ultimi 10 minuti è stato difficile, ma molto bello".

Sulla vittoria della Lazio "Appena ha fischiato l'arbitro ho pianto. Non ho mai vissuto un pre-partita così, è stato molto stressante. Mi arrivavano messaggi di gente che voleva giocare al mio posto, ma per me è stato difficile. I sogni sono realizzabili, sono molto contento".

Sul valore del derby per Cataldi e la Lazio. "La squadra non era nervosa, io lo ero. Arrivati allo stadio tutti hanno capito subito cosa significava questa partita. Io ero parecchio nervoso e l'ho esternato, i compagni mi prendevano in giro. È la cosa negativa di vivere questa partita da tifoso".