Cataldi attacca Mourinho ma sbaglia i conti: lo Special one ha vinto più di Pedro

"Parla sempre di titoli. Pedro forse ha vinto qualche titolo in più di lui…”. Così Danilo Cataldi in conferenza stampa ha provato a difendere Pedro dall'accusa di José Mourinho che lo aveva definito un "fantastico tuffatore". Il centrocampista classe '94 ha però fatto male i conti. Lo Special One infatti in carriera vanta 27 titoli conquistati coon Roma, Porto, Inter, Chelsea, Manchester United e Real Madrid mentre quelli alzati al cielo dall'attaccante spagnolo, sono "solo" 26 vinti tra Barcellona, Chelsea e la nazionale spagnola. A fare la differenza, la Conference League vinta a Tirana con Pedro passato dall'altra sponda del Tevere qualche mese prima oppure la Supercoppa spagnola del 2012 vinta proprio dai Blancos di Mourinho contro il Barcellona di Tito Vilanova.