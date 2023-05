Castro: “Rispetto la Roma ma non ho paura di niente. Vinceremo questa coppa”

“In realtà è il pittore che ha parlato con me, mi ha detto che la prossima settimana spera di tornare per ritoccare il dipinto. Si chiama Vicente Corona, è un tifoso del Siviglia, un abbonato”.

“No, non sono scaramantico. Penso che meritiamo questa coppa per tutto quello che abbiamo passato negli ultimi mesi. Dobbiamo vincerla, è necessario”.

Il Siviglia deve vincere per non restare fuori dalle coppe. Ha paura di questo scenario

“Non ho paura di niente, ho vissuto di tutto nel calcio. Penso che vinceremo, ne sono convinto come tutta la squadra. Rispettiamo la Roma, ma abbiamo in testa la vittoria”.

“Abbiamo dato tanto all’Europa League e dobbiamo ricevere il massimo. Qualsiasi squadra avrebbe abbandonato la competizione sapendo di essere in lotta per la retrocessione, ma noi non l’abbiamo fatto. Abbiamo eliminato PSV Eindhoven, Fenerbahçe in quel bruttissimo momento e poi due grandi squadre come Manchester United e Juventus”.