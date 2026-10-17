Santiago Castro ha segnato il primo gol con la maglia della Roma, un cucchiaio incredibile che ha ricordato e non poco quelli di Francesco Totti. E forse si tratta di destino dato che fu proprio l'ex capitano giallorosso - come svelato nella sua autobiografia "Oltre" - a consigliare l'attaccante argentino a Gasperini durante l'ormai celebre cena dello scorso marzo. "Gli ho consigliato un attaccante che era Santiago Castro, un esterno e un centrocampista, tutti stranieri. Lui ci ha pensato un attimo, poi ha commentato 'l'esterno costa tanto, al centrocampista non avevo pensato e non ci starebbe male, l'attaccante piace tantissimo anche a me. Mi sa che vediamo il calcio allo stesso modo'", le parole di Francesco nel libro. Anche senza Malen, Santi non ha deluso e ha trascinato la Roma con un gol alla capitano.