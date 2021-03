Castro: “Gara equilibrata, il risultato è ingiusto. E c’era un fallo sul gol di El Shaarawy”

La Roma vince con un netto 3-0 contro lo Shakhtar di Castro, che ha commentato la sconfitta alla fine del match. Queste le parole del tecnico degli ucraini.

CASTRO IN CONFERENZA

Quale momento di gioco è stato decisivo?

Secondo me sono stati tutti decisivi. Al 73′ abbiamo preso il secondo gol. Dopo la seconda rete loro la partita è cambiata, ma c’era un fallo sull’azione che porta alla rete di El Shaarawy.

Quali sono i rimpianti maggiori?

Non aver finalizzato le occasioni più importanti avute, potevamo evitare di prendere tutti quei gol. Il risultato è ingiusto la gara è stata equilibrata.

Cosa è mancato in fase di costruzione?

Loro difendevano con 5 difensori, dovevamo cercare maggiormente l’ampiezza. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, ma anche la Roma non ha costruito molte palle gol.