Niente Malen? Ci pensa Castro. O almeno, questa è la speranza dei tifosi giallorossi, che stasera vedranno per la prima volta Santiago titolare con la maglia della Roma. Contro il Genoa è arrivato il suo momento. Potrà finalmente dimostrare a tutti perché la Roma ha investito 35 milioni per portarlo nella Capitale. L’ex Bologna ha anche un discorso aperto con se stesso: non segna da marzo, quando fece gol proprio ai giallorossi, all’Olimpico, in Europa League. Santi vuole chiudere un digiuno durato mesi. L’occasione è ghiotta: davanti ai suoi nuovi tifosi, per entrare nell’olimpo della squadra. Il numero 9 sulle spalle dice già tanto delle sue qualità. Seguire le orme di Batistuta? Sognare non costa nulla. I paragoni, per ora, non si possono fare. Ma stasera avrà la sua chance, accanto al connazionale Soulé e a Mora. Proprio il portoghese, insieme a Castro, è da tenere d’occhio: i due investimenti estivi della Roma hanno oggi la loro occasione. Parola al campo. L’Olimpico è pronto a esultare. Santi vuole il suo primo gol. Mora, il primo davanti ai suoi tifosi. De Rossi è avvisato.