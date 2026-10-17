Santiago Castro ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto contro la Roma. Queste le sue parole:

Oggi primo gol con la Roma. “Son contentissimo, era troppo importante, una partita durissima perché De Rossi gioca bene uno contro uno, anche l’anno scorso è stato difficile. Nel secondo tempo abbiamo trovato i gol e poi abbiamo avuto occasioni, sono contento perché chi non aveva tanti minuti ne ha trovati oggi, i ragazzi hanno trovato anche fiducia da parte dello staff. Io sono più grande di 3 anni rispetto a Lulli, ma lui lavora come un cane, va e va, impara ogni giorno, è un ragazzo d’oro e se lo merita tantissimo”.

Lavezzi nel 2010 segnò un gol simile con uno scavetto, te lo ricordi? “Conosco il Pocho, l’ho visto alla partita di Leo, è una grande persona. Sono contento di aver fatto il primo gol, anche se ha tardato un po’, ho preso tanti pali, ho lavorato tanto, anche i ragazzi argentini e lo staff mi hanno dato tanta fiducia. Ed è importante perché hanno trovato minuti anche chi ne aveva avuti meno rispetto ai ‘titolari’, anche se nessuno si sente titolare. Siamo riusciti a vincere una partita difficile”.

CASTRO A DAZN

Che messaggio manda questa vittoria, a voi e al campionato? "Era quello che volevamo dare. Avevamo fatto una grandissima partita mercoledì e anche a Como, quando con l'uomo in meno abbiamo portato a casa un punto importante contro una squadra del genere. Oggi dovevamo vincere in casa e continuare su questa strada. Ora testa a martedì, abbiamo un'altra partita in Champions ed è troppo importante".

Prima presenza da titolare e primo gol: se non c'è Malen, c'è lei? "Ci siamo tutti. Non ho giocato per tre partite di fila, oggi ho giocato e mi è stata data la stessa fiducia che viene data a Donyell. Nessuno si sente in seconda linea, tutti lavoriamo al 100% per giocare queste partite. Me la sento, sono troppo contento. So di avere un fenomeno davanti ma so anche di poter imparare tantissimo da lui".

Più bello il suo gol o quello di Lavezzi contro il Milan? "Non lo so, lo deve dire la gente. Ma devo fare ancora tante cose prima di paragonarmi con Lavezzi".