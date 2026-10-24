Tutti pazzi per Balerdi: Boniek e Cobolli ringraziano Balzaretti, la reazione è tutta da ridere

La Roma rimonta il Napoli e strappa un pari al Maradona nel segno degli argentini. Prima la perla di Soulé, poi la doppietta di Balerdi. Sui social il commento di Castro (entrato nella ripresa): "Una grande dimostrazione di carattere di tutta la squadra, andiamo così sempre". Sotto al post è arrivato il commento di Leonardo: “Grazie per l’assist” e aggiungo l’emoticon del naso. La seconda rete dell’ex Marsiglia, infatti, nasce da un tocco di faccia fortuito di Castro.