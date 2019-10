Castillejo: “Oggi è difficile, ma vogliamo far bene. Con Pioli abbiamo bisogno di tempo”

Dopo l’inizio stentato e il cambio di allenatore, domenica scorsa con il Lecce è arrivato un punto dolce amaro per il Milan, in controllo per parte della partita ma beffato nel finale dal jolly di Calderoni. Dai giallorossi salentini ai giallorossi romani: oggi infatti i rossoneri scenderanno in campo all’Olimpico contro la Roma, big match del pomeriggio in Serie A. A pochi minuti dall’inizio ha parlato lo spagnolo Castillejo. Ecco le sue parole.

CASTILLEJO A ROMA TV

Come sta cambiando il Milan con Pioli?

Pioli ha un’altra mentalità di gioco e abbiamo bisogno di tempo per capire come vuole giocare lui. Penso che andrà bene perché abbiamo giocatori forti.

Come arrivate a questa sfida?

Bene, nel primo tempo contro il Lecce abbiamo fatto tante cose buone facendo tanti tiri in porta. Oggi è una partita difficile ma vogliamo fare bene.