Castan, nostalgia Roma: “Che bello tornare a Trigoria” – FOTO

Un legame che non si è mai spezzato, quello tra la Roma e Leandro Castan. Il difensore brasiliano ha trascorso nella capitale il momento forse migliore della sua carriera, a cui è seguito subito quello più difficile della sua vita, con l’operazione alla testa che lo ha tenuto fuori dal campo a lungo. Poi i prestiti e infine il ritorno in patria un anno e mezzo fa, al Vasco da Gama. Castan, però, non ha mai dimenticato i giallorossi: domenica è stato all’Olimpico per Roma-Spal insieme a Dodò, ma il tuffo nel passato non è finito lì. Oggi, infatti, il brasiliano ha fatto visita alla sua ex società direttamente a Trigoria, assistendo anche all’allenamento della squadra di Fonseca e dei suoi ex compagni. “Che bello tornare qua”, ha scritto Castan su Instagram.