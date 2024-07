Castan, nostalgia della Roma e il messaggio d’amore: “Quanto mi mancate”

Leandro Castan non ha dimenticato la Roma. Il difensore brasiliano ha pubblicato su Instagram un video con i migliori momenti vissuti con la maglia giallorossa. "Quanto mi mancate...", ha scritto l'ex centrale che ha ricevuto un'ondata d'amore e affetto dai romanisti. In tantissimi hanno lasciato un commento sotto al post di Castan. Leandro ha vestito la maglia della Roma dal 2012 al 2016 e successivamente nella stagione 2017/2018. La sua carriera è stata frenata nel 2014 quando gli viene riscontrato un cavernoma per il quale il giocatore è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico il 3 dicembre 2014.