E' diventata virale in poche ore la foto pubblicata da Fabio Simplicio in compagnia di Leandro Castan. Due brasiliani ex giocatori della Roma che si sono 'dati il cambio' nella Capitale nel luglio 2012. "Ecco la storia di una grande squadra", ha scritto l'ex attaccante vicino a una bandiera italiana e una verdeoro. Tra i tag anche quello del Real Soccer, di cui l'ex difensore è oggi allenatore. Diversi i commenti dei tifosi giallorossi, tra cui il più gettonato un 'AURA' che sa di affetto e nostalgia.