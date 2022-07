Castan dà l’addio al calcio: “Grazie Roma per il sostegno, Sabatini come un padre”

Leandro Castan dà l'addio al calcio. Il difensore brasiliano ha preso una decisione dolorosa e sofferta, ma in questi minuti lo ha annunciato con un video su Instagram in cui - con le immagini - ha ripercorso le tappe della sua carriera. Compresa, ovviamente, l'operazione alla testa che gli ha impedito di tornare poi a certi livelli. "Grazie a tutti quanti avete condiviso questo sogno con me, un abbraccio", ha scritto Castan, 36 anni a novembre e in forza al Guarani.

"È arrivato il momento più difficile per un calciatore. Mi ricordo a 16 anni quando sono andato via di casa con il sogno nel cuore di diventare calciatore. Dio mi ha dato più di quello che ho sognato, mai avrei immaginato di giocare con le squadre con cui ho giocato e di vincere quello che ho vinto. Però non avrei neanche immaginato che a 27 anni, nel momento migliore della mia carriera, dopo un giramento di testa e un paio di esami, il dottore mi dicesse che non potevo più giocare a pallone. Non sapevo cosa pensare - racconta Castan nel video -. Oggi otto anni dopo posso dire che è finita. Trofei, alto livello, non sono più ruscito ad arrivarci. Ma l'avversario più difficile della mia vita l'ho vinto. Ringrazio tutti quelli che mi hanno permesso di continuare a giocare, soprattutto il professore che mi ha operato, l'AS Roma attraverso Walter Sabatini che è stato come un padre. Rudi Garcia che mi ha dato un sostegno incredibile, tutti i tifosi tutti che mi hanno dato un incredibile appoggio. Grazie a tutti gli amici italiani che mi hanno aiutato in questo percorso".