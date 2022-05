Castagne: “Senza l’errore sull’angolo la Roma non avrebbe segnato”

Le parole del terzino del Leicester: "Possiamo solo incolpare noi stessi"

Castagne, terzino del Leciester e vecchia conoscenza della Serie A ha commentato la gara di ieri contro la Roma: "Penso che avremmo potuto fare di meglio. Prendiamo un altro gol da un angolo. Altrimenti, non avrebbero segnato. Ci spariamo ai piedi ogni volta. Iniziamosempre con un back out ad inizio gara. È così. Possiamo solo incolpare noi stessi. Ci è già costato un sacco di partite. In un grande momento come questo, non può succedere".