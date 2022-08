Cassetti torna alla Roma: si occuperà delle squadre giovanili

Marco Cassetti, ex terzino della Roma, torna nel club giallorosso e si occuperà delle squadre giovanili: in particolare, sarà negli staffi di Under 15, Under 16, Under 17 e Under 18. Si tratta di un ritorno dopo ben 10 anni: nell’estate del 2006 Cassetti aveva firmato per la Roma dal Lecce rimanendo poi nei capitolini per ben sei stagioni, fino al 2012. Nella prima stagione alla Roma l'ex difensore ha vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana segnando il suo primo gol in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Nel 2009 poi la storica rete nel derby contro la Lazio al minuto 77, come il suo numero di maglia.