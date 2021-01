Cassetti: “Spinazzola è tecnicamente più bravo di Hakimi, sarà un bel duello”

Marco Cassetti lancia la sua Roma in vista della gara di domenica contro l’Inter. L’ex esterno giallorosso ha parlato ai microfoni di TMW Radio anticipando i temi del big match che vedrà i giallorossi ospitare i nerazzurri, queste le sue considerazioni soprattutto sul duello ad alta velocità tra Spinazzola e Hakimi: “Sarà una bella partita. C’è da vedere se la Roma riuscirà a togliersi di dosso il peso che ha negli scontri diretti. E’ l’ultimo gradino che gli manca per essere considerata una possibile pretendente al titolo. Sta facendo molto bene con le altre, ma con le big ha fatto meno bene. Sarà un bel test con l’Inter. Spinazzola-Hakimi un bel duello. Sono due esterni completamente diversi. Spinazzola è bravo tecnicamente, più di Hakimi, che però ha una capacità di corsa incredibile. E’ molto giovane, sta imparando a livello tattico in Italia, mentre Spinazzola è più completo ora“.