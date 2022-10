Cassano sparla ancora: “Tanta gente va dietro alle c… che dice Mourinho”

L'ex bidone del Real Madrid punge ancora la Roma: "Ha pensato solo a difendersi e non ha tirato una volta in porta, non sanno fare tre passaggi"

Di cavolate ne ha fatte così tante che lo Zingarelli ha dovuto coniare un termine solo per lui. Eppure oggi Antonio Cassano continua a puntare il dito, soprattutto sulla Roma. L'ex bidone del Real Madrid attraverso il suo profilo Instagram ha commentato la sconfitta dei giallorossi contro il Napoli: “La Roma non ha fatto tre passaggi. Ha pensato solo a difendersi e non ha tirato una volta in porta”. Cassano, poi, ne ha approfittato per attaccare Mourinho: “Il loro allenatore dice ancora che non meritava di perdere, e c’è tanta gente che va dietro alle cazzate che dice”.