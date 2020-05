Cassano scherza: “Totti e Ilary come Raimondo e Sandra. Francesco, vieni in tv”

Nella Roma avevano fatto sognare per l’empatia calcistica sui campi da gioco, ora la coppia Totti–Cassano potrebbe tornare a far scintille in televisione. O almeno quello che spera FantAntonio. La richiesta girata direttamente ieri, in una diretta Instagram con Bobo Vieri, arriva via social all’ex bandiera della Roma, attivissimo sul sito durante la quarantena e sempre pronto a tenere banco intrattenendo i tantissimi followers. “La sua idea adesso è quella di fare il procuratore, ma perché non viene con noi due (lui e Vieri, ndr) in televisione? Se il suo scopo è quello di scoprire talenti allora deve venire con me. Lui e Ilary stanno diventando come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini“, ha dichiarato Cassano.