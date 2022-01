Covid, Cassano ricoverato in ospedale: non è in pericolo di vita

L'ex stella di Roma, Real Madrid e Sampdoria è stato ricoverato in ospedale a causa del Covid

Antonio Cassano è stato ricoverato all'ospedale San Martino di Genova a causa delle complicazioni provocate dal Covid. Come riportato da Genoa Today, l'ex talento di Roma e Real Madrid è in quarantena dalla fine del 2021 a causa del contagio, ma il peggioramento avvenuto negli ultimi giorni, ha richiesto maggiori controlli. Le sue condizioni non sono gravi né è in pericolo di vita ma per precauzione l'ex Sampdoria sarà seguito dal team del professor Bassetti. Nei giorni scorsi, sua moglie, Carolina Marcialis, aveva spiegato sui social il momento che sta vivendo. "Io sono negativa e anche i bambini. Antonio è positivo ed è in isolamento da giorni", che ha aggiunto: "Dal 24 dicembre tutti e 4 abbiamo dormito in una stanza diversa e abbiamo mangiato a turni proprio per evitare il contagio". Oggi la stessa Marcialis si è sfogata tramite una storia Instagram riguardo alle insinuazioni fatte sulla possibile non vaccinazione del marito che invece come conferma lei stessa, ha ricevuto due dosi. Come riportato da Il Secolo XIX, Cassano sta bene e dovrebbe essere dimesso già domani. "Ringrazio il professor Bassettie il suo staff, sono stati davvero eccezionali. Come sto? Adesso super-bene, anzi: di più. E ovviamente ringrazio anche Rollero: mi ha dato la disponibilità da medico e amico, 24 ore su 24". Quste le parole rilasciate da Cassano a il Secolo XIX.