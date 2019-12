Cassano nei guai: cacciato da Tiki Taka dopo una lite

Antonio Cassano torna a far parlare di sè. Come riportato da Sky Sport, l’ex giocatore giallorosso sarebbe stato allontanato definitivamente da Tiki Taka, talk show calcistico di Italia Uno in cui rivestiva il ruolo di opinionista. Nella puntata in onda ieri sera infatti, il classe ’82 non era presente in trasmissione, sostituito da Marco Borriello. Il motivo dell’esclusione sembrerebbe essere un’accesa discussione avvenuta nel dietro le quinte dopo il litigio avuto con l’ex partecipante dell’Isola dei Famosi Giorgia Venturini. Si attendono conferme o smentite da parte del diretto interessato.