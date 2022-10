Cassano: “Mourinho bravo a gettare fumo. Il suo calcio è andato, faccia come Pioli”

Cassano torna ad attaccare senza mezzi termini la Roma, ma soprattutto José Mourinho. Il pareggio col Betis e la prestazione dei giallorossi non ha nuovamente convinto l'ex fantasista, che sulla 'Bobo TV' ha detto la sua: “Quest’anno la Roma se la può giocare al massimo per il quarto posto, la Lazio è avanti per situazione di gioco e idee. Una squadra come la Roma è obbligata a fare un calcio propositivo e più coraggioso per tentare di vincere ogni domenica. Solo così puoi provare ad arrivare tra le prime quattro, altrimenti è più dura del marmo. Il calcio di Mourinho è andato, dovrebbe evolversi come ha fatto Pioli. Io giovedì ho visto la partita, lui ha detto che il Betis era più forte. La Roma se non fa un gioco propositivo resterà sempre a metà strada, poi lui è bravo a gettare sempre tanto fumo“.