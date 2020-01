Cassano: “Moggi mi aspettava ad Avellino, io sono andato alla Roma per Totti”

Alle 23.30 di stasera Roma TV trasmetterà uno speciale sullo stravagante ex giallorosso, Antonio Cassano. Il barese racconterà la sua avventura alla Roma, con alcuni aneddoti sul suo trasferimento. Ecco un’anticipazione: “Io mi ricordo che dovevo andare alla Juve, avevo l’appuntamento con Moggi ad Avellino. Quella sera però Baldini aveva chiamato il mio procuratore e gli disse che la Roma era interessata a me e Capello voleva parlarmi. All’epoca il mio idolo era Totti e per me è ancora oggi il giocatore più forte della storia italiana. Quando l’ho saputo ho detto che Moggi poteva aspettare ad Avellino, io sarei andato alla Roma”. E poi: “Il mio orgoglio mi dice non tornare indietro, ma questo è sbagliato. Questa però è stata anche la mia forza a livello calcistico, anche se sbagliavo una giocata continuavo a provare finché non riuscivo a fare quello che volevo. La mia esuberanza mi ha fatto rendere tanto e sono contento di quello che ho fatto, non ho rimpianti”.