Cassano: “La Roma non ama giocare a calcio. Non so dove possa arrivare”

Antonio Cassano è tornato a parlare della Roma , sempre dal suo profilo ufficiale di Instagram. L'ex attaccante ha analizzato la gara tra i bianconeri e i giallorossi. Queste le sue parole: "La Juventus avrebbe firmato per partire 1-0 per poi ripartire in contropiede. Ha fatto un buon primo tempo ma ha giocato senza idee. La Roma ha fatto una partita molto brutta nel primo tempo e ha avuto c*** nel trovare il gol del pareggio nel secondo tempo.

E’ stata una partita tra due squadre a cui non piace giocare a calcio e che non hanno idee di calcio e vanno avanti così. Non so dove possono andare con questa filosofia, la Roma è tutta chiusa in difesa. La Juve ha fatto un gol e si è fermata ed è l’impronta del suo allenatore. Quando guardo le squadre come il Liverpool e il City vedo che loro vogliono sempre segnare e giocano a calcio”.