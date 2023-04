Cassano: “Il calcio di Mourinho è zero, non gliene frega un c…”

Antonio Cassano torna ad attaccare José Mourinho, come al solito, senza mezzi termini. L'ex fantasista, nel corso di un intervento alla 'Bobo Tv', ha detto la sua sul paragone tra lo Special One e Sarri:"Uno è un allenatore che ama il calcio e la propria professione, all’altro non gliene frega un c***o del calcio. Vince, cambia ed è furbo. Viene portato così da qualcuno, però il calcio di uno è meraviglioso e quello dell’altro è zero - dice Cassano -. La gente poi va a vedere il palmares, ma noi non ci facciamo fregare perché uno sa lavorare, parlare e comunicare di calcio, l’altro è solo cinema. Non so come facciano ad arrivare i risultati, non ho idea di come giochi la Roma e le squadre di Mourinho. Era un grandissimo allenatore e comunicatore, oggi per me è un allenatore che se allena il Real Madrid o la San Martinese è uguale. Potrebbe tornare al Real perché Ancelotti potrebbe andare in Brasile, ma per lo status che si è creato. Perché ha vinto, però può andare anche alla San Martinese. Se il Real vuole parlare di calcio non chiama Mourinho, se la San Martinese vuole fare il calcio alla carlona allora lo può chiamare".