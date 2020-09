Cassano: “Fonseca non è il problema della Roma. Dai Friedkin mi aspettavo di più”

Antonio Cassano, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dei temi caldi riguardanti la Serie A, tra cui anche il nuovo corso della Roma. Fantantonio ha toccato tutte le ultime questioni di stretta attualità in casa giallorossa. Queste le sue parole: “Non è Fonseca il problema. A me piace tanto, è innovativo e gioca all’attacco. Il problema è Roma: o vinci o non sei nessuno. Io impazzisco per Dzeko, ma ora con il quasi passaggio alla Juve o fa 40 gol o ogni partita sarà un problema. Dalla nuova proprietà mi aspettavo qualcosa di più concreto. Certo è che ogni anno la Roma perde i migliori calciatori”.