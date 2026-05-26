Antonio Cassano durante la puntata di 'Viva el Futbol' ha elogiato il lavoro di Gasperini che ha riportato la Roma in Champions League dopo sette anni. Queste le parole dell'ex attaccante giallorosso: "Gasperini ha fatto credere ad una squadra mediocre di essere forte. Non vedo ancora l'Atalanta di Gasp che mi faceva impazzire, ma ci sono 5/6 pezzi che non c'entrano con le sue idee. Koné può andare via, mancano due esterni d'attacco e uno di centrocampo". Cassano ha poi aggiunto: "Ha giocato le ultime partite con Pisilli trequartista. Ha 68 anni ma è giovane nella testa, è stato fenomenale. Lui dà 15/20 punti in più ma servono degli acquisti perché ci sono tre squadre più forti della Roma. Ha fatto un miracolo".